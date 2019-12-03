Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.12.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:40

Hükümet harekete geçti! Zorunlu haller dışında ithalat yasak!

Hükümet ithalatı azaltmaya yönelik başlattığı politikalar kapsamında yeni uygulamaları devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna göre çok zorunlu olunmadığı sürece ithalat yapılmayacak. Bunun yerine yerli üretime teşvik edilecek.

Hükümet harekete geçti! Zorunlu haller dışında ithalat yasak!

Bu kapsamda sağlık i başta olmak üzere, hizmet ve imalata yönelik yeni teşvik politikaları ile kamu kurumlarının yerli ürün kullanımına yönelik tedbirler gözden geçirildi. Hayata geçirilecek yeni uygulamalar da belirlendi.

Hükûmet, ithalatı azaltmaya yönelik politikaları kapsamında öncelikle kamu kurumlarına getirilen yerli ürün kullanma şartına ilişkin uygulamanın kapsamını genişletiyor. Nisan 2019'da, kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için, 'istisnai durumlar' dışında ithalat izin belgesi düzenlemeyeceğine yönelik karar alınmıştı. ekonomi kurmayları, yerli ürün kullanımı konusunda tüm bakanlıklara bir defa daha talimat verildiğini, ihalelerin yerli ürünler üzerinden yapılacağını kaydetti. 'de üretilen, ithal ürünle aynı kalitede olacak ürünler belirlenecek. Ayrıca bu ürünlere yönelik 'kalite denetimi' yapılacak. İthalata dayalı üretim yerine, yerli üretimi teşvik edecek yeni uygulamalar devreye girecek.

İSTİHDAM HASTANEDE ARTACAK
Turizm başta olmak üzere, ın artırılmasına büyük katkısı olan hizmet sektörüne yönelik yeni adımlar da gündeme gelecek. AK Parti'nin ekonomi kurmayları "Sadece sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye 612 binden fazla insan geldi. Bu potansiyel değerlendirilerek, sağlık turizmi konusunda hedef ülkeler belirlendi. Buralara gidip, agresif bir tanıtım kampanyası yapılacak" değerlendirmesini yaptı. Böylece hastanelerin istihdam kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHükümet harekete geçti! Zorunlu haller dışında ithalat yasak!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri