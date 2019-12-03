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  • 04.12.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:39

Kiracılar ayında ne kadar kira ödeyecekler? 2019 Aralık ayı son dakika ne oldu?

2019 ayı son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TEFE TÜFE Kasım rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal kira oranı olarak uygulanacak. Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık 2019 kira artış oranı ne kadar? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle.. Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

Kiracılar Aralık ayında ne kadar kira ödeyecekler?

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. Kasım ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Aralık ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için Aralık 2019 yasal kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek. Yapılan yasal düzenleme ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişten kiracıları korumak adına 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması kullanılmaya başlanmıştı. Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1150 lira olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2019 AÇIKLANDI

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

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