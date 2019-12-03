Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. Kasım ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Aralık ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için Aralık 2019 yasal kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek. Yapılan yasal düzenleme ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişten kiracıları korumak adına 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması kullanılmaya başlanmıştı. Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1150 lira olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2019 AÇIKLANDI

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

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