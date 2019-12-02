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Ucuz gıda için ‘köprü’ modeli

Tarım () Genel Müdürü , üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi, ürünlerin satıldığı market sayısını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ucuz gıda için ‘köprü’ modeli
Tarım () Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi, ürünlerin satıldığı market sayısını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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