SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bunlardan birçok vatandaş haberdar değil. Yıl bitmeden bu ödemeleri alın.

Vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ancak bu hakları almak için geç değil. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? SSK farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

Cenaze yardımı

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli

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