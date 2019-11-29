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  • 29.11.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:18

: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak duyurdu: Yerli reyting şirketi kuruldu

haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu: Yerli reyting şirketi kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı , JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk banka ve finans kuruluşlarının JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varılmasına ilişkin yayınladığı mesaj ile değerlendirmede bulundu. Albayrak sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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