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  • 29.11.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 16:37

Aylık Para ve Banka İstatistikleri raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti , 2019 Ekim ayına ilişkin "Para ve Banka İstatistikleri Raporu"nu açıkladı. Açıklanan raporda M3 para arzının Ekim’de %20,4 büyüdüğüne dikkat çekildi.

Merkez Bankası ekim ayı istatistik raporunu açıkladı

TCMB, Ekim ayı Aylık Para ve Banka İstatistikleri raporunu açıkladı. Raporda M3 para arzının Ekim'de %20,4 büyüdüğüne dikkat çekti.

Geniş para arzı M3, Eylül 2019 döneminde yıllık %13,3 büyümenin ardından Ekim 2019 döneminde %20,4 büyüdü. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen %16,7'den %28,2'ye yükseldi.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2019'da bir önceki aya göre bir miktar artarak pozitif yönde %7,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Eylül 2019'da bir önceki yıla göre %5,1 azalırken, Ekim 2019 döneminde bir önceki yıla göre %1,1 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Ekim 2019'da geniş para arzı M3'de gözlenen yıllık %20,4 oranındaki büyümede %13,9 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili oldu, bunu %4,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %21,2'ü özel sektörden, %3,5'i genel yönetimden, %0,7'i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,3'i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %6,4 oranında azalış olarak katkı yaptı.

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