Vergi indirimi son dakika. Vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? Vergi borcu affı ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda milyonların gözü Meclis'teydi. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi, kabul edildi. Peki yapılan düzenleme ile vergi cezalarına indirim ne kadar? Vergi borcu affı son dakika haberleri neler? Vergi borcu yapılandırma ne kadar? İşte vergi borcu affı son durum gelişmeleri. Bu arada vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor.

VERGİ BORCUNA YÜZDE 50 İNDİRİM

Vergisini ödemeyenlere kesilen cezalarda, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Cezalarda, uzlaşma halinde ödenecek vergi gecikme cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak. İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenleme yapılacak.

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