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  • 29.11.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 16:42

yattı mı, başvuru şartları nedir?

ve , ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İpek böcekçiliği başvuru belgeleri, İl Tarım Müdürlüklerince kabul edilmektedir. Hibe kredilerden faydalanmak için eğitim sonrası, Tarım Müdürlükleri’ne başvuru yapılmalıdır.

İpek böceği destek ödemesi başvuru şartları nedir?

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız" dedi. İpek böcekleri, evcil olarak evlerde bulunan dut yaprakları üzerinde beslenir. Bir çeşit gece kelebeği denilebilir. Tırtıllar, ipek kozalarını ve dut yaprağı yerler. Bir koza yaklaşık olarak 800 metre uzunluğuna varan bir ipek telinden örülür.

İpek Böcekçiliği KOSGEB Eğitim Programı

İpek böcekçiliği KOSGEB kurs programı için kayıtlar KOSGEB kurumca alınmaktadır. 2019 yılından 2020 yılına kadar, kurs başvuruları KOSGEB'e yapılmaktadır. İpek böcekçiliği yapılacak tesis alanına en yakın KOSGEB kurumuna gidilmelidir. Eğitim başvurusu için izlenecek aşamalar, şu şekilde sıralanmaktadır:

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