Piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen dolar/TL'deki güncel durum hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. Haftanın kapanış gününde "Dolar haftayı nasıl kapattı?" sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
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