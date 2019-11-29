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  • 29.11.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:59

haftayı nasıl kapattı? Dolar ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı

Haftanın son işlem gününde /TL'deki güncel durum yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Dolar/TL, hafta başında hafif yukarı yönlü hareket etmişti. Pek çok kişi son dönemlerde sakin bir seyir izleyen dolar kurundaki son durumu öğrenmek istiyor. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı olacak. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? Dolar ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Dolarda düşüş! İşte piyasalarda anlık fiyatlar...

Piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen dolar/TL'deki güncel durum hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. Haftanın kapanış gününde "Dolar haftayı nasıl kapattı?" sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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