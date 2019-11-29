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  • 29.11.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 13:53

Emekliye son dakika zam mı yapıldı mı? İşte en son haber

Sosyal Güvenlik Kurumu () ile lar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka u uygulamasında üç yıl geride kaldı. Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Milyonlarca emekli, bankaların kendilerine vereceği promosyon ücretlerini merak etmektedir. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine almak isteyen bankalar, emeklilere özel fırsatlar sunmaktadır. Fakat emekliler yeni yılda promosyon zamlarının arttırılmasını bekliyorlar. 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiği belirtiliyor.

Harekete geçildi! O ücrette artış olacak mı?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), bankaların emekliler için emekli maaşı karşılığında verdiği promosyonların, yeni yılda günün koşulları dikkate alınarak artırılmasını istedi. Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erecek. Bankalardan 1000 TL emekli promosyonu alabilmeniz mümkündür. Eğer bankaya 3 yıl boyunca emekli maaşınızı oradan çekme taahhüdü verirseniz banka da size 1000 TL emekli promosyonu verecektir. İşte emeklilere en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

PROMOSYONUN AYLIĞI 10 LİRAYA GELİYOR

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

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