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  • 29.11.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 12:59

Balıkçıları heyecanlandıran gelişme: balığı " için" ihraç edilebilir

Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balıklarının yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, " için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu, 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz." demişti.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Balon balığı için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu, 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz." sözleri ile yaptığı açıklama, bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya bölgesindeki balıkçıları umutlandırdı.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, son yıllarda Antalya Körfezi'nde sıkça görülmeye başlanan bu balığın özellikle dipte yaşayan balık türlerine zarar verdiğini söyledi.

Balıkçıların, balon balıklarının ekonomik değeri yüksek türlere ve ağlara zarar vermesi nedeniyle kendilerine sürekli dert yandığını aktaran Balta, "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı. Çünkü artık ağlarına takılan balon balıklarını öldürüp atmayacaklar." dedi.

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