ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın, geçen seneyi 1 milyar 872 milyon dolar hasılat ile kapattığını, bu seneyi ise 2,5 milyar dolara yakın ciro ile kapatacağını belirterek, "Bunun önemli bir kısmı da ihracat olacak. Türkiye'nin ortalama kilogram başı ihracat değeri 1,5 dolar civarında. ASELSAN'ın kilogram başı ihracatı 1500 dolar." dedi.

Görgün, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın savunma sanayi şirketleri ve vakıf şirketleri içerisinde borsada işlem gören tek şirket ve dünyada 120 bin küçük yatırımcısı olan halka açık bir şirket olduğunu belirtti.

ASELSAN'ın 1975 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananlar sonrasında yerli ve milli telsizlerin, haberleşme cihazlarının üretilmesi karanının verilmesiyle ilk adımlarının atıldığını kaydeden Görgün, "Şirketimiz zaman içerisinde askeri elektronikte üzerine aldığı tüm sorumlulukları başarıyla tamamlamaktadır. Şirketimiz, aldığı sorumluluğu başından itibaren başarıyla yerine getirip ordumuzun, dost ve müttefik kuvvetlerin ihtiyaçları olan her ürünü başarıyla teslim etmeyi başarmış bir şirket olarak günümüze geldi." diye konuştu.

Görgün, ASELSAN'ın, telekomünikasyon konusundaki gayretleriyle, siber güvenlik, uzay, uydu çalışmalarıyla yelpazesini genişlettiği haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın ikinci faaliyet alanı ise aviyonik alan, mikro elektronik ve güdüm sistemleri, elektronik güdüm insansız sistemleri ve mikro elektronik. ASELSAN, üçüncü sektör olarak ise radar elektronik harp ve mikro dalga ürünler alanında çalışıyor. Bu alan tüm dünya ile günlük olarak rekabet ettiğimiz bir alan. Şu anda ordumuza canlı olarak destek olduğumuz, tamamen yerli ve milli ürünlerin kullanıldığı, kendimizi günlük olarak güncellediğimiz ve teslim ettiğimiz bir alan. Dördüncü alanımız ise savunma teknolojileri hava füze savunma sistemleri, kara silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve deniz sistemleri."





"ASELSAN, BU SENEYİ 2,5 MİLYAR DOLARA YAKIN CİRO İLE KAPATACAK"

ASELSAN'ın 40 yıllık savunma sanayinde elde ettiği birikimi sivil sanayiye dönüştürebilmiş bir şirket olduğuna işaret eden Görgün, şirketin, enerji, güvenlik, sağlık, ulaşım ve trafik alanlarında da faaliyet gösterip Türkiye'nin uluslararası teknoloji bağımlılığını azaltıp bu anlamda yerlileştirme gayretleri gösterdiğini aktardı.

Görgün, ASELSAN'ın geçen seneyi 1 milyar 872 milyon dolar hasılat ile kapattığını, bu seneyi 2,5 milyar dolara yakın ciro ile kapatacağını vurgulayarak, "Bunun önemli bir kısmı da ihracat olacak. Türkiye'nin ortalama kilogram başı ihracat değeri 1,5 dolar civarında. ASELSAN'ın kilogram başı ihracatı ise 1500 dolar. İhracat konusu savunma sanayi için çok önemli.

Kendi içimizde ihracat ve uluslararası pazarlama yapılanmamızı değiştirerek bu sene ihracatımızı yüzde 50 artırdık. 2020 yılında bu sene sonunda yapacağımız ihracat cirosu kadar halihazırda sözleşmemiz var. ASELSAN, faaliyet gösterdiği birçok alanda liste başı. ASELSAN, en çok ihracat yapan, Ar-Ge yatırımı yapan bir şirket. Dünyada ilk 500 şirket içerisinde ilk 50'ye en yakın olan bir şirket." değerlendirmesinde bulundu.



ASELSAN'ın, her sene cirosunun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırdığını anımsatan Görgün, "Bu payın önemli bir kısmını da üniversiteler ve yan sanayi Ar-Ge yaptırarak yeni ürünlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Şimdiye kadar 54 üniversiteye verdiğimiz Ar-Ge öz kaynaklı fon bütçesi 154 milyon dolar. Yaklaşık 7 bin 400 çalışanımız var, 5 bin 200'ü Ar-Ge merkezlerimizde çalışıyor." diye konuştu.



"TUSAŞ, YILI YÜZDE 43 BÜYÜMEYLE KAPATACAK"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise TUSAŞ'ın bir vakıf şirketi olduğunu, en büyük ortaklarının Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı olduğuna işaret ederek, TUSAŞ olarak birçok şirket kurduklarını, dünyaya yayılmaya çalıştıklarını belirtti.

Kotil, TUSAŞ'ın, helikopter, uçak, uydu yaptığını, bunların alt sistemlerini yapmak istemediklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları alt şirketlere yaptırıyoruz. Bu şirketlere ortak oluyoruz. Bu şirketlerde yatırımcı formunda bulunuyoruz. Çeşitli üniversitelerde bulunuyoruz. Öğrencileri öğrenciyken yetiştirmek istiyoruz. Haftada 1-2 gün bizde çalışıyorlar. Hem de okuldaki teknolojiye ulaşmak için üniversitelerde yerleşmiş durumdayız. Dünyanın farklı bölgelerinde de varız. Buralar da olma sebebimiz dünyada bu konudaki uzman kişilere ulaşma isteğimizden kaynaklanıyor. Buralardan öğrenci getirip kendi içimizde de yetiştirdik. Bu yılı yüzde 43 büyümeyle kapatacağız. Bu yıl 3,3 milyar dolar ile kapatırız. En önemli projemiz insan kaynağı. En önemli amacımız uçak yapacak mühendis, teknisyen yetiştirmek. Hedefimiz dünyada ilk 10 şirket arasına girmek."