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  • 29.11.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 18:31

düştü! 29 Kasım canlı gram, yarım ve çeyrek oldu?

nda son durum, günün araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,07 düşüşle 270,20 liradan işlem görmüştü. Haftanın son işlem gününde canlı gram, yarım ve çeyrek oldu sorusu merak konusu oldu. İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatları son dakika! 29 Kasım canlı gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş sürerken güncel fiyatlar haftanın kapanış gününde merak edilmeye başlandı. Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı. İşte 29 Kasım canlı gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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