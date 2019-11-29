Altın fiyatlarında düşüş sürerken güncel fiyatlar haftanın kapanış gününde merak edilmeye başlandı. Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı. İşte 29 Kasım canlı gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?