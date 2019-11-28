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  • 28.11.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 16:49

Bakan Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz

"Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında 'da iş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Her ilde üretim, ve odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlattığımız il programlarımız kapsamında Trabzonlu iş insanlarımız ile bir araya geldik." dedi.



SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ
Albayrak, paylaşımında "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.



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