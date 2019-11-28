Bakan Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlattığımız il programlarımız kapsamında Trabzonlu iş insanlarımız ile bir araya geldik." dedi.
SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ
Albayrak, paylaşımında "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ
Albayrak, paylaşımında "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.