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  • 27.11.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:12

maaş oranı en son haberleri: Asgari ücret yeni maaş zammı son dakika ilk teklif ne kadar?

Önümüzdeki yılın inde ilk teklif 'ten: 2 bin 526 lira. İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken, sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı. Asgari ücretteki artışın ne kadar olması gerektiği konusunda ise Irgat, bunun komisyonda belirleneceğine dikkat çekerken, Türk-İş'in son "açlık-yoksulluk sınırı" araştırmasına işaret etti. Irgat, "Bizim araştırmamıza göre bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 2 bin 526 liradır dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısaca Türk-İş, 1952 yılında kurulan Türkiye'nin ilk büyük işçi konfederasyonudur.

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret yeni maaş zammı için son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tespit toplantısının ilkinin 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günü yapmaya hazırlanırken, Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti. Türk-İş, işverenleri de yine en fazla üyeye sahip TİSK temsil ediyor. İşte asgari ücret maaş zam oranı en son haberleri sayfamızda

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.

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