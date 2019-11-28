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  • 29.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:23

ayarı nedir? 2020 asgari ücret ne kadar olmalı? İşte ...

2020 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan mı 2020 yılında ne kadar olacak araştırmasına başladı. Asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak. Peki hükümet ve sendikaların zam pazarlığına oturacağı asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak: İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Şimdi herkesin merak ettiği konu 2020 yılında asgari ücretin ne kadar artacağı.

Asgari ücret ne kadar olmalı? İşte sendika kararları...

2020 yılında asgari ücret ne kadar olmalı? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı sendikalar ne teklif ediyor araştırmaları başladı. 2020 yılında milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı ve AGİ için ilk görüşme 2 Aralık'ta yapılacak. 3 kere toplanacak olan kurul 2020 yılına girmeden Aralık ayının son haftası yeni asgari ücreti duyuracak. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücret enflasyon ayarı nedir? 2020 asgari ücret ne kadar olmalı? İşte sendika kararları...
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