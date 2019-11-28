2020 yılında asgari ücret ne kadar olmalı? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı sendikalar ne teklif ediyor araştırmaları başladı. 2020 yılında milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı ve AGİ için ilk görüşme 2 Aralık'ta yapılacak. 3 kere toplanacak olan kurul 2020 yılına girmeden Aralık ayının son haftası yeni asgari ücreti duyuracak. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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