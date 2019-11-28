SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı ne oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. 5 milyondan fazla emekli zam haberlerini her gün araştırıyor. Özellikle emekli maaşı düşük olan emekliler intibak yasasını ile maaşının iyileştirmesini dört gözle bekliyor. Bu durumun farkında olan hükumet gerekli çalışmaları yaparak emeklileri sevindirmek istiyor. Peki İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları! İntibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ama son dakika haberleri intibak zammı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

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İNTİBAK İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Eğer intibak Meclis'e gelirse, 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak. İntibak yasası çıkarsa, detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, hizmet sürelerine ve prim günlerine göre farklı zamlar uygulanacak.

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