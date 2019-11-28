KYK borçları siliniyor mu sorusu öğrencilerin gündeminde. Berat Albayrak KYK borçları hakkında son bilgiyi verdi. KYK borçları silinecek mi sorusu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Berat Albayrak, KYK borcu ile ilgili çalışma yapıldığını ifade etti. Peki, KYK borçları silinecek mi ya da af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. Peki KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? İşte en son haberler



KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde detayların gelmesi bekleniyor.

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