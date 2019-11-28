Vatandaşlar tarafından yatırım amacıyla güvenilir bir liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Düşüş yönünde eğilim gösteren altında güncel fiyatlar merakla araştırılmaya başlandı. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Altın piyasasında, en düşük 268 bin 845 lira, en yüksek 270 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 270 bin 250 liradan tamamladı. İşte 28 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?