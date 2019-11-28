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  • 28.11.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 18:58

28 Kasım tam, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte piyasalarda anlık alış satış fiyatı

nda son durum, akşam saatlerinde günün en çok sorgulatılanları arasında yerini aldı. Son dönemlerde özellikle doların güven kaybetmesiyle birlikte altın alıp yatırım yapanlar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Analistler, teknik açıdan ons altın için 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altın için ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti. Peki, 28 Kasım tam, gram ve çeyrek oldu? İşte piyasalarda anlık alış satış ...

Altın fiyatlarında düşüş! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Vatandaşlar tarafından yatırım amacıyla güvenilir bir liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Düşüş yönünde eğilim gösteren altında güncel fiyatlar merakla araştırılmaya başlandı. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Altın piyasasında, en düşük 268 bin 845 lira, en yüksek 270 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 270 bin 250 liradan tamamladı. İşte 28 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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