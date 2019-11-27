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  • 27.11.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 21:12

KYK larıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. komisyonda sunum yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik larla ilgili üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak müjdeyi verdi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan , üniversite öğrencilerinin kredi larıyla ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.

"KREDİ BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

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