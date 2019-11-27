Ev kadınları için SGK'dan müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Emekli olacağınız tarih hesaplanırken yıl şartı 18 yaşından başlatılıyor. Ancak önceki primler hesapta kullanılıyor. Küçük yaşta sigortalı olanlar daha avantajlı oluyor. İşte SSK, Bağkur kadına erken emeklilik başvuru şartları nedir?



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Emeklilik için iki yol var

İsteğe bağlı sigorta

Ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için altı ve üst sınır var. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar. 2019 yılında ödenecek aylık en az 815.6 lira. Bunun yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si ise genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

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