Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti kaç para? Ucuza erken emeklilik fırsatı!

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş sebebiyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik o da muhtemel görülmüyor. EYT için her çeşit araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği sebebiyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvuru yaptığı borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar....

24.11.2019 11:45 - Son Güncelleme: 24.11.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





