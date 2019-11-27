SSK SGK ve Bağkur emeklisi ek ödeme zammı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. Bildiğiniz üzere Ocak ayında maaşlara zam yapılacak. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması bekleniyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları... En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak. Ayrıca toplu sözleşmede karara bağlanamayan 5 talep KPDK'ya taşınacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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2020 OCAK ZAMMI İLE BİRLİKTE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Bu durumda en yüksek emekli maaşı 6 bin 395 TL ye ulaşacak.

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