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  • 26.11.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:16

Emekli maaşları , ve Bağkur 3 maaş siz avans! İşte faizsiz kredi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans başvurusu nasıl yapılır? Bu arada açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak.

Emeklilere aylık maaşlarının 10 katı kadar kredi ve faizsiz avans!

SSK, SGK Bağkur emeklisi için müjdeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Gelen habere göre; avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek tahsil ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki 10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir?

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3 MAAŞ AVANS UYGULAMASI NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

Emekli vatandaşların merak ettikleri bir diğer konu ise avans konusu. SGK'nın uygulamada olan düzenlemelerinden 3 maaşlık avans ise her emekli vatandaşa verilmiyor. Burada özel durumları olan emekli vatandaşlara sağlanan maaş avansın şu şekilde sağlanıyor. Emeklilik gerekli şartları sağlamış olan vatandaşlar; emekli olmak için SGK'ya başvuruda bulunuyor. SGK gerekli evrakların teslimi ve işlemlerin tamamlanması ile emekli olacak vatandaşın emekliliğini sağlıyor. Ancak burada belirli bir süre bekleniyor.

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HaberlerEkonomi HaberleriEmekli maaşları SSK, SGK ve Bağkur 10 kat kredi 3 maaş faizsiz avans! İşte faizsiz kredi başvuru alma şartları
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