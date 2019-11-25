Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem görmüştü. Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Kasım Pazartesi günü gram altın 268,41 liradan alınırken, 268,48 liradan satılıyor.

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