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  • 25.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:09

25 Kasım taşeron işçi haberi: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı, , !

Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş mı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda konuşulan rakamlar arasında 2020 yılı için e yapılacak zam oranı da bulunuyor. Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranının tam anlamıyla taşeron işçilere verilmeme durumu bulunuyor.

Taşeron işçilere maaş zammı ve enflasyon farkı var mı?

Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçilerin maaş zamları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçileri Aralık ayında ikramiye alacak. İşte ikramiye şartları ve miktarı. Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Bu zam oranları nedeniyle enflasyon karşısında ezilen taşeron işçilerin maaşlarında iyileştirme yapılması için 2020 yılının ikinci yarısı gösterildi. 2020 yılının Ocak ayında da yüzde 4 oranında zam alacak taşeron işçilerin Temmuz ayı zammı için ise Haziran ayında bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte 25 Kasım taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri25 Kasım taşeron işçi son dakika zam haberi: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı, enflasyon farkı, son tediye ödeme tarihi!
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