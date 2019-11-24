Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçilerin maaş zamları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçileri Aralık ayında ikramiye alacak. İşte ikramiye şartları ve miktarı. Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Bu zam oranları nedeniyle enflasyon karşısında ezilen taşeron işçilerin maaşlarında iyileştirme yapılması için 2020 yılının ikinci yarısı gösterildi. 2020 yılının Ocak ayında da yüzde 4 oranında zam alacak taşeron işçilerin Temmuz ayı zammı için ise Haziran ayında bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte 25 Kasım taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.