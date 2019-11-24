Dolar son dakika... Dolar kuru yükseliş eğilimine girdi. 24 Kasım Pazartesi euro ve dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi. Dünkü işlem gününe 5.6968 seviyesinde başlayan dolar/TL kapanışta hafif yukarı yönlü seyir izledi. Piyasalar, TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Bu arada Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473'ten 5,9055'e geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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