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  • 25.11.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:05

25 Kasım oldu? Son dakika yükseldi! İşte

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası kademeli olarak düşüşe geçen ve en düşük 5.68'i gören dolar/TL, dünkü kapanışta yukarı yönlü seyir izledi. Piyasalar 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün , kaç TL oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Kasım 2019)

Dolar son dakika... Dolar kuru yükseliş eğilimine girdi. 24 Kasım Pazartesi euro ve dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi. Dünkü işlem gününe 5.6968 seviyesinde başlayan dolar/TL kapanışta hafif yukarı yönlü seyir izledi. Piyasalar, TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Bu arada Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473'ten 5,9055'e geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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