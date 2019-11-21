Emekli maaşı intibak zammı ve 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor. 2020 yılında emekli maaşlarına bir çok destek verilecek. Bu bağlamda verilecek destekler arasında Ocak ayı maaş zammı da var. Açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre zam oranı belli olacak. Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Düşük faizli kredilerle destek verilerek emeklilerin işyeri açmaları desteklenecek. Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon emekli polis, öğretmen, din görevlisinin de yararlanması öngörülüyor.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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