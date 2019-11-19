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  • 20.11.2019 07:23
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 07:23

son dakika! yönünü aşağıya çevirdi! 20 Kasım ve ? Güncel döviz kurları

son dakika... son haftalarda sakin bir seyir izliyordu. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilirken, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik iyimser haberler sonrası dolar hafif aşağı yönlü hareket izlemeye başladı. 20 Kasım'a 5,7082 civarında başlayan dolar/TL şu dakikalarda ne kadar? İşte 20 Kasım güncel döviz kurları...


Dolar son dakika... Dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası dolar/TL, iyimser havanın ardından aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Dünkü işlem gününde en düşük 5.6938 lirayı gören dolar/TL, 20 Kasım'a 5,7082 bandında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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