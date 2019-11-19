



Dolar son dakika... Dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası dolar/TL, iyimser havanın ardından aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Dünkü işlem gününde en düşük 5.6938 lirayı gören dolar/TL, 20 Kasım'a 5,7082 bandında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI