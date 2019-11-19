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, ’ın borcu nedeniyle icradan 440 milyona satıldı

Boğaz’ın gözdelerinden olan ve olarak faaliyet gösteren , ’ın borcu nedeniyle icradan satıldı. Ünlü butik otel Aralık ayında kapılarını kapatıyor.



Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ve 11 yıl önce ayrıldığı eşi Ahu Kerimoğlu'nun (Aysal) sahibi olduğu, Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, icradan satıldı. İstanbul Ortaköy'de bulunan otelin, Ünal Aysal'ın borcu nedeniyle 440 milyon liraya satışa çıkarıldığı belirtilirken, yeni sahibi açıklanmadı.

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