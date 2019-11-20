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  • 20.11.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 13:13

Piyasa fiyatının altında! Vakıfbank, Ziraat sı ve Halkbank ...

Gayrimenkul sektörü için oranlarının yüzde 1'in altına düşmesiyle konut satışları arttı. Bu bağlamda Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat sı ev listesini güncelledi. Yenilenen konut fiyatları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 0.98-0.99 kredi ile konut sahibi olabiliyor. 0.98-0.99 faizle ev sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendirirken, faizlerde devam etmesi beklenen düşüşle satışların kasım/aralık ayında da yükselmesi öngörülüyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ve detaylar için tıklayınız

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ucuz ev satış fiyatları

Devlet bankaları piyasa fiyatının yüzde 20 daha altına ucuz fiyatlarla yeni konut satış ilanları yayımladı. Evler hem piyasa fiyatının çok altına satılıyor hem de kamu bankaları yüzde 0.99 faiz oranı ile 180 ay vadeli konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. Detaylar haberimizde! İcradan satılık daireler ile ucuz ev sahibi olma fırsatı... Konut kredisi faiz oranlarının kamu bankaları ardından pek çok özel bankada da yüzde 1'in altını görmesiyle konut satışları aylık 140 bin bandına oturdu. 1 milyon konut satışı geçilirken, kredili satışlar bu ay yüzde 525 arttı.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 525 ARTTI

'İpotekli' satış olarak bilinen banka kredili konut satışlarında gerçekleşen büyük artışlar dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranlarının ağustosta 0.99'a çekilmesiyle başlayan artış trendi, özel bankaların da katılımıyla hız kazanıyor. Geçen yıldan bu yana aydan aya 5-8 bin bandında dip seviyeleri gören kredili satışlar yeniden 50 bin seviyesine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut satışlarında, ipotekli konut satışlarının payının yüzde 525 artışla yüzde 35'e yükseldiği görüldü.

2018 ekim ayında en düşük yüzde 2 oranında olan konut kredisi faiz oranları nedeniyle ipotekli satışlar 8 bin civarında iken, satışların çok büyük bir kısmı firmaların konut kampanyalarından yararlanılarak yapılmıştı.

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