Devlet bankaları piyasa fiyatının yüzde 20 daha altına ucuz fiyatlarla yeni konut satış ilanları yayımladı. Evler hem piyasa fiyatının çok altına satılıyor hem de kamu bankaları yüzde 0.99 faiz oranı ile 180 ay vadeli konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. Detaylar haberimizde! İcradan satılık daireler ile ucuz ev sahibi olma fırsatı... Konut kredisi faiz oranlarının kamu bankaları ardından pek çok özel bankada da yüzde 1'in altını görmesiyle konut satışları aylık 140 bin bandına oturdu. 1 milyon konut satışı geçilirken, kredili satışlar bu ay yüzde 525 arttı.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 525 ARTTI



'İpotekli' satış olarak bilinen banka kredili konut satışlarında gerçekleşen büyük artışlar dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranlarının ağustosta 0.99'a çekilmesiyle başlayan artış trendi, özel bankaların da katılımıyla hız kazanıyor. Geçen yıldan bu yana aydan aya 5-8 bin bandında dip seviyeleri gören kredili satışlar yeniden 50 bin seviyesine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut satışlarında, ipotekli konut satışlarının payının yüzde 525 artışla yüzde 35'e yükseldiği görüldü.



2018 ekim ayında en düşük yüzde 2 oranında olan konut kredisi faiz oranları nedeniyle ipotekli satışlar 8 bin civarında iken, satışların çok büyük bir kısmı firmaların konut kampanyalarından yararlanılarak yapılmıştı.