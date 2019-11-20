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  • 20.11.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 13:56

Bakan Albayrak ’nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakan Albayrak: Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan, 156 yıl boyunca ülke ının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan ’nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Albayrak'tan Ziraat Bankası’na kutlama
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Albayrak, paylaşımında "Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan, 156 yıl boyunca ülke tarımının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.


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