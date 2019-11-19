Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk işe alımlarla ilgili müjdeleri duyurdu. Bakan Selçuk 2313 sözleşmeli 322 adet kadrolu personel alımı yapılacağını söyledi.







BU HAFTA YAYINLANACAK

Bakan Selçuk bunun dışında 1000 işçi alımı ve 1000 kişi de ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını ve haftaya da başvuruların alınacağını belirtti.



ENGELLİ ATAMALARI

Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.