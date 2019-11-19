Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.11.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 10:57

Son dakika: açıkladı! 2313 kişi işe alınacak

Son dakika haberi... "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta tarafından yapılacak." dedi.

Bakan açıkladı! 2313 kişi işe alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk işe alımlarla ilgili müjdeleri duyurdu. 2313 sözleşmeli 322 adet kadrolu personel alımı yapılacağını söyledi.



BU HAFTA YAYINLANACAK
Bakan Selçuk bunun dışında 1000 işçi alımı ve 1000 kişi de ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını ve haftaya da başvuruların alınacağını belirtti.

ENGELLİ ATAMALARI
Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 2313 kişi işe alınacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri