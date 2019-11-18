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  • 18.11.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 09:29

0.79 0.78 indirimi ile konutta büyük avantaj! Faizde indirim yarışı başladı

Konut kredisinde lar arasında indirim yarışı devam ediyor. Bu bağlamda kamu bankaları oranlarını 0.99'a çekmişti. Kamu bankaları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda faizi 0,78'den verebiliyor. Kamu bankalarının bu hamlesine karşılık, özel bankalardan da indirim beklentisi vardı. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şimdi özel bankalarda da indirim yarışı başladı. Bu durum, konut almak isteyenleri oldukça rahatlattı. İşte Ziraat Bankası, , Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi faiz oranları...

Konutta büyük avantaj! Faizde indirim yarışı

Konut kredisi faizlerinde indirim yarışı sürüyor. Kamu bankalarının 180 ayda yüzde 0.99 oran sunmasının ardından gözler özel bankalardaydı. Özel bankalar faizi yüzde 0.98'e, anlaşmalı kredilerde de yüzde 0.78'e kadar çekti. Kamu bankaları ise anlaşmalı projelerde yüzde 0.79 oran açıkladı. Konut almanın maliyeti ucuzladı. Son bir haftada özel bankalar da peş peşe yeni konut kredisi oranları açıkladı ve faiz oranı özellerde yüzde 0.98'e kadar indi. Hatta kampanyalı konut kredilerinde yüzde 0.95'e kadar oran bulmak mümkün.

ANLAŞMALI BANKADA 0.78

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78'e kadar indirdi.

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