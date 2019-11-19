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  • 19.11.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 10:07

En yüksek veren değişti! ...

Son dakika indirimi 10 dan geldi. Bu bağlamda değişti. bank yüzde 16 ile en yüksek faizi veren banka oldu. yüzde 14.10 ile onu takip etti. ING Bank'ın dijital bankacılık sistemi e-Turuncu'ya başvurarak siz de Turuncu Ekstralı olabilir ve %16 güncel hoş geldin faizinden hemen yararlanabilirsiniz. Haberimizde sizler için bankaların güncel olarak müşterilerine sunduğu en yüksek mevduat hesabı faiz oranlarının yanı sıra, mevduat hesapları ile alakalı olarak bankaların güncel avantajları ve özelliklerini ve vadeli hesap açma şartlarını sizler için derledik.

Son dakika faiz indirimi 10 banka düşürdü!

Bankalar faiz indirimleri yaptıkça mevduat faiz oranları da düşüyor. Bu bağlamda bankaların mevduat faiz oranları için yapmış oldukları indirimler kredi faiz oranlarına da yansıyor. Gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 10 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... ING Bank'ın dijitale ayak uydurun e-Turuncu Hesap'ın kazançlı dünyasına katılarak %16 mevduat faizi ile birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte e-Turuncu hesap özellikleri ve başvuru yöntemleri... Paranızı bankaların verdiği yüksek faiz oranları ile mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyorsanız mevduat oranlarını karşılaştırarak sizin için en uygun bankayı seçebilirsiniz.

32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT VEREN BANKA HANGİLERİ

Bankalar arasında müşterilerine yüksek mevduat faizi sunma yarışı devam ederken yapılan son güncellemelere rağmen müşterilerine en yüksek faiz oranı veren banka unvanı ING banka geçti. ING bank yüzde 16 faiz oranı ile en yüksek faiz veren banka oldu. Burgan Bank ise % 14.10 oranı ile mevduat faizi veriyor.

ING Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 16,00

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 14.00

Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 14.10

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