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  • 22.11.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 11:01

Emeklilere en fazla ödemesi yapan lar hangileri?

Emekliye zammı haberleri aratılmaya devam ediyor. Emekli maaşlarının yattığı lar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine almak isteyen bankalar, emeklilere özel fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların en önemlisi ise promosyonlardır. Bankalar emeklilerin emekli başlarını alabilmek için promosyon fırsatı sunar. İşte ...

Emeklilere en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar

Emekliye son dakika promosyon zammı ve SGK Bağkur emeklilerine en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar oldukça popüler durumda. Emekli maaşlarının yattığı bankalar promosyon ödemeye başladı. Promosyon için emekliler bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme de 3 yıl geçerli oluyor. Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar araştırılıyor. 2019 emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Milyonlarca emekli, bankaların kendilerine vereceği promosyon ücretlerini merak etmektedir. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine almak isteyen bankalar, emeklilere özel fırsatlar sunmaktadır.

4 ay sonra

Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de) ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar ve 1000 liraya kadar promosyon ödüyor.

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