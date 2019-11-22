Emekliye son dakika promosyon zammı ve SGK Bağkur emeklilerine en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar oldukça popüler durumda. Emekli maaşlarının yattığı bankalar promosyon ödemeye başladı. Promosyon için emekliler bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme de 3 yıl geçerli oluyor. Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar araştırılıyor. 2019 emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Milyonlarca emekli, bankaların kendilerine vereceği promosyon ücretlerini merak etmektedir. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine almak isteyen bankalar, emeklilere özel fırsatlar sunmaktadır.

4 ay sonra

Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de) ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar ve 1000 liraya kadar promosyon ödüyor.

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