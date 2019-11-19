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  • 19.11.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:21

Peş peşe indirim! Konut kredisi oranları düşüyor!

Konut kredisi için bankaların yarışı devam ediyor. Bu bağlamda kredi leri konusunda bankaların indirimleri devam ediyor. Bankalar arasında yoğun bir rekabet oluşuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın haziran ayından bu yana ortaklaşa olarak devam ettirdiği 0,99 faizli konut kredisi, hayallerindeki eve kavuşmak için konut kredisi kullanacak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ederken, Garanti BBVA da müşterilerini sevindirecek kampanyalar düzenliyor. 2019 tarihli bankaların güncel listesi imizde yer alıyor.

Peş peşe indirim! Konut kredisi faiz oranları düşüyor!

Hayallerindeki eve sahip olmak için konut kredisi kullanacaklara sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları düşerken, en uygun konut kredisi veren bankalar da belli oldu. Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimi yarışına dahil olan Garanti BBVA konut kredisi faiz oranını yüzde 1.15 seviyesinden yüzde 1.12 seviyesine indirdiğini duyurdu. Bu faiz oranı indirim kampanyası ile birlikte 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi kullanan vatandaş, bankaya aylık bin 519 lira geri ödeme yapacak.

Garanti Konut Kredisi Faiz Oranında İndirim Yaptı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın haziran ayından bu yana ortaklaşa olarak devam ettirdiği 0,99 faizli konut kredisi, hayallerindeki eve kavuşmak için konut kredisi kullanacak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ederken, Garanti BBVA da müşterilerini sevindirecek kampanyalar düzenliyor.

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