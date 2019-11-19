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  • 19.11.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:05

30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak

(), 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımında bulunacak. İBB'nin eğitim desteğine başvurmak için 24 Kasım 2019 Pazar gününe kadar gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine müracaatta bulunmak gerekiyor. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12 ve 13 Aralık'ta ilk ödemeler yapılacak. Eğitim yardımı almaya hak kazanan her öğrenciye yıllık 3 bin 200 lira verilecek. Peki İBB 3 bin 200 lira eğitim yardımı alma başvuru şartları nedir? İBB'ye başvuru nasıl yapılır?

İBB 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre 18 Kasım'da, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular, 24 Kasım'da sona erecek. Eğitim yardımı almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin, kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumundan ise burs almaması gerekiyor.


İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

İBB'nin eğitim desteğine başvurmak için 24 Kasım 2019 Pazar gününe kadar gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine müracaatta bulunmak gerekiyor.

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