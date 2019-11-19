İBB'den yapılan açıklamaya göre 18 Kasım'da, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular, 24 Kasım'da sona erecek. Eğitim yardımı almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin, kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumundan ise burs almaması gerekiyor.



İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

İBB'nin eğitim desteğine başvurmak için 24 Kasım 2019 Pazar gününe kadar gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine müracaatta bulunmak gerekiyor.

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