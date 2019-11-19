Ülkemizde kadınlara doğum, erkeklere de askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı var. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için bu yıl en az 818,68 lira ödeniyor. Buna göre 18 aylık askerlik borçlanması toplam 14.736,39 lirayı, 24 aylık bir çocuk borçlanması ise 19.648,52 lirayı buluyor. Her yıl Ocak ayında asgari ücret arttığında, borçlanılacak en az tutar da değişiyor.
- Ekonomi
- 19.11.2019
- Gazete
Borçlanana çifte kazanç! Kimler erken emeklilik ve vergi avantajından yararlanır?
Ülkemizde kadınlara doğum, erkeklere de askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı var. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için bu yıl en az 818,68 lira ödeniyor. Buna göre 18 aylık askerlik borçlanması toplam 14.736,39 lirayı, 24 aylık bir çocuk borçlanması ise 19.648,52 lirayı buluyor. Peki, borçlanma gelirlere nasıl yansır? Kimler erken emeklilik ve vergi avantajından yararlanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Ülkemizde kadınlara doğum, erkeklere de askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı var. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için bu yıl en az 818,68 lira ödeniyor. Buna göre 18 aylık askerlik borçlanması toplam 14.736,39 lirayı, 24 aylık bir çocuk borçlanması ise 19.648,52 lirayı buluyor. Her yıl Ocak ayında asgari ücret arttığında, borçlanılacak en az tutar da değişiyor.
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