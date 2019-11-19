kadınlara doğum, erkeklere de askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı var. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için bu yıl en az 818,68 lira ödeniyor. Buna göre 18 aylık askerlik borçlanması toplam, 24 aylık bir çocuk borçlanması isebuluyor. Her yıl Ocak ayında asgari ücret arttığında, borçlanılacak en az tutar da değişiyor.