Malul olan emekli olur

Okurlarımızdan malulen emeklilikle ilgili pek çok soru geliyor. Bu nedenle malulen emeklilik için önemli noktaları aktaralım;
● Kişinin rahatsızlığının sigorta olduğu tarihten sonra ortaya çıkması gerekiyor.
● En az yüzde 60 işgücü kaybı aranıyor. Bunun mutlaka sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Raporlar yetkili hastanelerden veriliyor ve SGK sevkiyle gerçekleşiyor. Raporun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor.
● En az 1800 gün (5 yıl) primi ödemiş olunması ve sigorta olunan tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. 1800 günü doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün.
● Malulen emeklilik talebi olan sigortalının raporunda "Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç" tespiti yer almışsa maaş bağlanması için en az 10 yıllık sigortalı olma şartı aranmıyor.
● Malulen emeklilik şartlarını sağlayanlarda yaşa bakılmıyor.
● Hangi hastalıkların malulen emeklilik sayılacağı da yine yönetmeliklerle duyuruluyor. Eğer doğuştan bir rahatsızlık varsa bu kez engellilere sağlanan erken emeklilik imkanları kullanılabiliyor.
● Malulen emekli olunduğunda eğer yeniden çalışmaya başlanılırsa emekli maaşı kesiliyor.
● İşten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olmak mümkün. Ancak bunun için SGK'dan talepte bulunmak ve ilk defa malulen emekli olmanıza neden olan maluliyet halinizin devam ediyor olması gerekir.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
● Kişinin rahatsızlığının sigorta olduğu tarihten sonra ortaya çıkması gerekiyor.
● En az yüzde 60 işgücü kaybı aranıyor. Bunun mutlaka sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Raporlar yetkili hastanelerden veriliyor ve SGK sevkiyle gerçekleşiyor. Raporun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor.
● En az 1800 gün (5 yıl) primi ödemiş olunması ve sigorta olunan tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. 1800 günü doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün.
● Malulen emeklilik talebi olan sigortalının raporunda "Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç" tespiti yer almışsa maaş bağlanması için en az 10 yıllık sigortalı olma şartı aranmıyor.
● Malulen emeklilik şartlarını sağlayanlarda yaşa bakılmıyor.
● Hangi hastalıkların malulen emeklilik sayılacağı da yine yönetmeliklerle duyuruluyor. Eğer doğuştan bir rahatsızlık varsa bu kez engellilere sağlanan erken emeklilik imkanları kullanılabiliyor.
● Malulen emekli olunduğunda eğer yeniden çalışmaya başlanılırsa emekli maaşı kesiliyor.
● İşten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olmak mümkün. Ancak bunun için SGK'dan talepte bulunmak ve ilk defa malulen emekli olmanıza neden olan maluliyet halinizin devam ediyor olması gerekir.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
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