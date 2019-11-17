Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.11.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 13:10

'den dar gelirliye çekilişsiz kurasız konut fırsatı! Dar gelirli konut başvuru şartları neler? 22 ilde...

Toplu Konut İdaresi () her yıl on binlerce vatandaşı konut sahibi yapmaya devam ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaş için hazırlanan konut projeleriyle binlerce vatandaşın yüzü gülüyor. Kurum tarafından son olarak 1.903 konut fırsatı vatandaşlara sunuldu. 22 ilde başlatılan projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Konutlar için kura da yapılmıyor, başvuru yapılması yeterli oluyor. Fırsatı duyan vatandaşlar şimdi dar ve orta gelirli konut başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ tarafından vatandaşlara sunulan konut projeleri yüz binlerce kişi tarafından inceleniyor. TOKİ aracılığıyla son olarak geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. TOKİ'nin dar ve orta gelirliler için uygun fiyatlı konut fırsatları tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ tarafından sunulan son fırsat...

22 İLDE SATIŞLAR BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satışla satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den dar gelirliye çekilişsiz kurasız konut fırsatı! Dar gelirli konut başvuru şartları neler? 22 ilde...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri