TOKİ tarafından vatandaşlara sunulan konut projeleri yüz binlerce kişi tarafından inceleniyor. TOKİ aracılığıyla son olarak geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. TOKİ'nin dar ve orta gelirliler için uygun fiyatlı konut fırsatları tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ tarafından sunulan son fırsat...

22 İLDE SATIŞLAR BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satışla satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.