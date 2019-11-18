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  • 19.11.2019 06:57
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 06:57

son dakika! 19 Kasım ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

da son durum. Piyasalarda Fed ve ECB raporları ile ABD-Çin ticaret görüşmeleri takip ediliyor. ABD ile ilişkiler ve jeopolitik riskler cephesinde hareketliliğe neden oluyor. Dünkü kapanışta dolar/TL 5.73 - 5.74 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.75'in altında işlem gören dolar kuru, bu haft Fed ve ECB raporlarına odaklandı. Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve jeeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.7169 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3281 lira ve en yüksek 6.3648 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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