Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.75'in altında işlem gören dolar kuru, bu haft Fed ve ECB raporlarına odaklandı. Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve jeeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.7169 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3281 lira ve en yüksek 6.3648 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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