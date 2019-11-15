Milyonlarca emekliye promosyon zammı ve ek ödeme...

Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

15.11.2019 10:03 - Son Güncelleme: 15.11.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





