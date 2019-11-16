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Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklileri intibak için KPDK'yı beklerken, SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise gözünü Meclis'e çevirdi. İntibak Meclis'e gelirse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak. Peki, intibak ile birlikte SSK, SGK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

16.11.2019 07:59 - Son Güncelleme: 16.11.2019 07:59
Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin beklentileri arasında intibak ilk sıralarda yer alıyor.

Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor.

Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi talebinin Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ele alınıp karara bağlanması beklenirken, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri intibak için gözünü Meclis'e çevirdi.

Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

HERKESE FARKLI ZAM
Eğer intibak Meclis'e gelirse, 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak.

Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

İntibak yasası çıkarsa, detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek.

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