Emekliye 355 TL! İntibak ile maaşlar artacak | SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?
Memur emeklileri intibak için KPDK'yı beklerken, SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise gözünü Meclis'e çevirdi. İntibak Meclis'e gelirse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak. Peki, intibak ile birlikte SSK, SGK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
16.11.2019 07:59
- Son Güncelleme: 16.11.2019 07:59
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