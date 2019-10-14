EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! İşte şartlar
Milyonlarca kişi emeklilik hayali kuruyor. Erken emekli olmak için bazı kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Emeklilik hayali kuran ve sigortalılık süresini ve prim ödeme süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığından emekli olamayan vatandaşlara, emeklilik fırsatı sunacak EYT kanununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor.
Erken emeklilik ile ilgili yöntemler gün aşırı aranıyor. EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, yaşa takılanlar olası düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini istiyor. Yaş akdini dolduran ancak prim eksiği olanlar ise EYT kapsamına girmiyor. EYT kapsamına girmeyenler için de borçlanma yöntemi ile erken emeklilik mümkün. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması prim eksiğini tamamlamanın yolu olarak öne çıkıyor. Ayrıca yıpranma hakkı da erken emeklilik kapısını aralıyor. Peki, doğum borçlanması şartları neler? Askerlik borçlanması kaç yıl? İşte erken emeklilik yolları...
EYT Kanunu Ne Zaman Çıkacak?
Uzun süredir vatandaşın gündemini meşgul eden EYT konusu, son yerel seçimlerden önce siyaset gündemine de taşınmaya başlamıştı. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı büyük bir sorun haline dönüşen EYT ile ilgili olarak çalışmalara başladı. Son günlerde ise EYT kanunu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Emeklilik hayali kuran ve sigortalılık süresini ve prim ödeme süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığından emekli olamayan vatandaşlara, emeklilik fırsatı sunacak EYT kanununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde 6 milyon vatandaşın EYT'li olduğu ve iktidardan gelecek EYT müjdesini dört gözle beklediği biliniyor.
EYT Çıkarsa Kimler Yararlanabilecek?
EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.
YIPRANMA HAKKI NEDİR?
Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.