EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! İşte şartlar

EYT Kanunu Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir vatandaşın gündemini meşgul eden EYT konusu, son yerel seçimlerden önce siyaset gündemine de taşınmaya başlamıştı. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı büyük bir sorun haline dönüşen EYT ile ilgili olarak çalışmalara başladı. Son günlerde ise EYT kanunu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Emeklilik hayali kuran ve sigortalılık süresini ve prim ödeme süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığından emekli olamayan vatandaşlara, emeklilik fırsatı sunacak EYT kanununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde 6 milyon vatandaşın EYT'li olduğu ve iktidardan gelecek EYT müjdesini dört gözle beklediği biliniyor.