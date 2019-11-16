Son günlerde yoğun ilgi gören ve bir açıklık bekleyen vatandaşlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar durumuna kimlerin dahil olduğunu araştırıyor. EYT yasası mecliste onaylanırsa bu yasadan kimler faydalanabilecek? Uzun bir çalışma hayatını bitirenler, emekli olma hayaliyle yaşıyor. Bu gelişmelerin ardından EYT bekleyenler, gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Peki, EYT yasası son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? İşte 16 Kasım EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT İÇİN BÜTÇE AYIRILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

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