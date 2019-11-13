2020 yılında emekli, memur ve evde bakım maaşları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz gün 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından 2020 bütçesinden 82 milyona müjdeli haber geldi. Önümüzdeki yıl bütçeden tüm gelirlere artış olacak. Emekliye ayrılan pay %14, memurun ödeneği %13.5, yaşlılar için %17, engelli bakımı için %11 artacak. Peki, emekli, memur ve evde bakım maaşı ne olacak? 2020 Ocak zammı ne kadar?

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