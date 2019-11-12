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  • 12.11.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 10:15

22 şehirde 335 TL taksitle ev fırsatı! İşte şartlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan evlerin başvuruları halen devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor. Konutlar için niteliklerine ve bulunduğu illere göre değişmekle birlikte yüzde 10, 12,15, 20 ve 25 peşinat bedeli talep ediliyor. Vade seçenekleri ise 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay arasında değişiklik gösteriyor. İşte başvuru şartları

22 şehirde 335 TL taksitle ev fırsatı

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaş için 1.903 konut satıyor. 22 ildeki projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Bu evler için kura da yapılmıyor, başvuru yetiyor. Bu arada alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir. TOKİ projelerine başvuru için ise, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

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TOKİ'DEN KURASIZ SATIŞLAR

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler. TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2+1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

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