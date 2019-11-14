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  • 14.11.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:43

Son dakika: 2019 Eylül ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre büyümenin öncü verisi olarak kabul edilen geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 3,4 bir önceki aya göre ise yüzde 3,2 oranında arttı.

Sanayi üretiminde yükseliş

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7, imalat sanayi sektörü endeksi %3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.



Sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,2 arttı
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.



Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı
Takvim etkisinden arındırılmış 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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