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  • 13.11.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:36

kura sonuçları açıklandı! Kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

14-18 Ekim tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilen temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarının kura sonuçları heyecanla bekleniyordu. Başvuruda bulunan binlerce aday tarafından merakla beklenen kura sonuçları açıklandı. Bakanlık kura sonuçlarını ve asil-yedek isim listesini yayımladığını duyurdu. Peki, nasıl ve nereden öğrenilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başvuruları 14-18 Ekim tarihinde alınan güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçlarını açıklandığını, asil ve yedek adayların listede yer aldığını duyurdu. Şimdi başvuruda bulunanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları hakkında araştırma yapıyor.

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımıza sürekli işçi alımı (Temizlik Görevlisi-Güvenlik Görevlisi) hususunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların 06 Kasım 2019 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekim işlemleri tamamlanmış olup, kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylar ile öncelikli başvuru sahiplerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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